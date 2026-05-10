Addio a Michael Pennington il comandante di Star Wars che sfidò Darth Vader

Il 10 maggio 2026 si è spento a 82 anni l’attore britannico noto per aver interpretato il comandante Moff Jerjerrod nel film Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi. La sua carriera ha incluso ruoli sia sul palcoscenico che in produzioni televisive, ma il suo nome è rimasto legato a questa iconica scena della saga spaziale. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa.

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Michael Pennington, attore britannico conosciuto dal grande pubblico per il ruolo del comandante Moff Jerjerrod in Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi, è morto il 10 maggio 2026 all’età di 82 anni. La notizia è stata riportata dal quotidiano britannico The Telegraph, che non ha precisato le cause del decesso. Nato il 7 giugno 1943 a Cambridge, in Inghilterra, Pennington ha iniziato la sua carriera sullo schermo nel 1965 con una parte di supporto nella miniserie BBC The War of the Roses. Un anno prima, nel 1964, aveva sposato l’attrice Katharine Barker, con cui ha avuto un figlio di nome Mark prima di divorziare nel 1967. Nello.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Addio a Michael Pennington, il comandante di Star Wars che sfidò Darth Vader ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'ombra di Darth Vader nell’esercito di Saddam: il lato oscuro dei Fedayeen in IraqNel 2003 i soldati Usa trovarono tra le milizie fedeli al regime iracheno elmetti neri ispirati a Star Wars: un simbolo grottesco dietro una macchina... Star Wars: Maul – Shadow Lord. La recensione della nuova serie di Star WarsIl debutto di Star Wars: Maul – Shadow Lord su Disney+ non è solo l’uscita di una nuova serie animata; è il culmine di un viaggio narrativo iniziato...