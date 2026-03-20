L' ombra di Darth Vader nell’esercito di Saddam | il lato oscuro dei Fedayeen in Iraq

Durante la guerra in Iraq del 2003, alcuni soldati americani appartenenti alla Delta Force, ai Marines e alla 101ª Airborne Division osservano un particolare inquietante tra le fila dei Fedayeen Saddam, un gruppo paramilitare fedele al regime di Saddam Hussein. In un contesto di distruzione e caos, si sono notati simboli e pratiche che ricordano aspetti del lato oscuro di una saga fantastica, creando un’immagine insolita e disturbante.

Nel 2003 i soldati Usa trovarono tra le milizie fedeli al regime iracheno elmetti neri ispirati a Star Wars: un simbolo grottesco dietro una macchina di repressione e guerriglia Nel caos della guerra in Iraq del 2003, tra colonne di fumo e convogli di Humvee in marcia tra deserto e villaggi distrutti, alcuni soldati americani, membri della Delta Force, dei Marines e della celebre 101ª Airborne Division, notarono un dettaglio che sembrava decisamente fuori posto. Non si trattava di armi di distruzione di massa, o del famoso oro di Saddam, ma di strani elmetti neri con una forma fin troppo familiare. Sembravano usciti da un film di fantascienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ombra di Darth Vader nell’esercito di Saddam: il lato oscuro dei Fedayeen in Iraq Articoli correlati Galaxy s26 mostra il lato oscuro nell’ultima fuga di notizieQuesto testo sintetizza le indiscrezioni più recenti sul Galaxy S26, analizzando render apparentemente ufficiali, opzioni cromatiche, specifiche... La Torta del Presidente, la recensione: una fiaba neorealista nell’Iraq di Saddam HusseinIl film premiato a Cannes di Hasan Hadi, che mescola fiaba e neorealismo nell'Iraq di Saddam Hussein, arriva al cinema in Italia Per il suo esordio... Approfondimenti e contenuti su Darth Vader Argomenti discussi: Da Star Wars a ‘La vita è bella’: tutto il cinema della paternità. Fortnite fa parlare Darth Vader con la voce di un attore defunto: bufera su Epic Games e Star WarsEpic Games introduce un Darth Vader potenziato dall’intelligenza artificiale in Fortnite, con la voce del defunto James Earl Jones. Ma i fan lo giudicano inquietante e la SAG-AFTRA accusa: Uso ... it.euronews.com Darth Vader appare in Fortnite con la voce ricreata via AI di James Earl Jones: il sindacato denuncia un problema...Qualche giorno fa il battle royale Fortnite della Epic Games si è aggiornato con un Darth Vader in grado di comunicare con i giocatori via AI: l'Intelligenza Artificiale usa la voce del compianto ... comingsoon.it