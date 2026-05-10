Adam e Sofia tra i nomi più scelti dai genitori crescono i doppi cognomi

In Italia, Adam e Sofia sono tra i nomi più scelti dai genitori per i loro figli. Nel frattempo, il numero di nascite diminuisce, anche se le famiglie con origini straniere rappresentano ancora una parte consistente della popolazione. Crescono inoltre i casi di doppi cognomi, che riflettono le diverse origini familiari presenti nel Paese. I dati demografici mostrano anche che il calo della natalità riguarda principalmente le famiglie italiane.

In Italia continua il calo della natalità, ma le famiglie con background migratorio mantengono un peso significativo nel quadro demografico del Paese. Secondo i dati diffusi da Fondazione ISMU ETS in occasione della Festa della mamma, nel 2025 i nati residenti sono stati 355mila, circa 15mila in meno rispetto all’anno precedente (-3,9%). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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