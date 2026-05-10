A San Giovanni la luna le poesie e le foto di Rosita

A San Giovanni in Marignano si tiene la decima edizione di una rassegna dedicata alla poesia, organizzata dal poeta Luca Nicoletti con il supporto della Pro Loco e della Scuolinfesta Aps. La manifestazione si concentra su temi come la luna, le poesie e le foto di Rosita, coinvolgendo la comunità locale in un evento che unisce arte e cultura. La manifestazione si svolge in luoghi pubblici della città e prevede varie attività legate alla poesia e alla fotografia.

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San Giovanni in Marignano, città della poesia, la rassegna curata dal poeta Luca Nicoletti, in collaborazione con la Pro Loco e la Scuolinfesta Aps, celebra il traguardo della decima edizione. Ideata con l’intento di non interrompere il legame artistico e affettivo creato da Rosita Nicoletti con le sue immagini dedicate al borgo marignanese, la rassegna negli anni ha chiamato sul palco nomi prestigiosi della poesia italiana contemporanea, e li ha fatti incontrare con i poeti esordienti delle due scuole secondarie inferiori, l’istituto Comprensivo Statale e l’istituto Maestre Pie. Per ogni edizione è stato infatti indetto un concorso (per questa edizione 223 i ragazzi partecipanti), con la definizione di un tema, una foto di Rosita a rappresentarlo nella grafica, e un grande poeta di riferimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A San Giovanni la luna, le poesie e le foto di Rosita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giovanni da San Giovanni: il genio che sfidò le regole della Chiesa? Cosa scoprirai Come ha fatto Mannozzi a sfuggire alla carriera da notaio? Cosa ha permesso al genio di aggirare le rigide norme controriformate?... Leggi anche: Luna: le magnifiche foto di Artemis II. Che comincia i preparativi per l’ammaraggio