A Magicland tornano gli School Days
A Magicland sono in arrivo nuovamente gli School Days, con due giornate previste per il 13 e il 14 maggio. La manifestazione, che aveva riscosso un buon riscontro l’anno precedente, si ripete quest’anno con un programma ampliato e più vario. L’evento è rivolto agli studenti di tutte le età scolastiche e coinvolge diverse attività pensate per il pubblico giovanile.
Gli School Days tornano ad animare Magicland. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa sarà riproposta nelle giornate del 13 e 14 maggio, con un programma ancora più ricco e coinvolgente, pensato per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Gli alunni, accompagnati dai docenti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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