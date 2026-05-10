A Magicland tornano gli School Days

A Magicland sono in arrivo nuovamente gli School Days, con due giornate previste per il 13 e il 14 maggio. La manifestazione, che aveva riscosso un buon riscontro l’anno precedente, si ripete quest’anno con un programma ampliato e più vario. L’evento è rivolto agli studenti di tutte le età scolastiche e coinvolge diverse attività pensate per il pubblico giovanile.

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Gli School Days tornano ad animare Magicland. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa sarà riproposta nelle giornate del 13 e 14 maggio, con un programma ancora più ricco e coinvolgente, pensato per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Gli alunni, accompagnati dai docenti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dopo il successo della prima edizione tornano gli School Days di MagicLandL’iniziativa è realizzata in collaborazione con Esercito Italiano, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza,... Argomenti più discussi: A MagicLand tornano gli School Days (il 13 e 14 maggio); A Magicland torna School days, l’evento dedicato agli studenti; A Magicland tornano gli School Days; School Days 2026 a MagicLand. La crisi della mobilità elettrica spiegata ad un bambino. - Reddit reddit