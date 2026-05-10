5.000 km in cargo bike | la sfida di un giovane per i tumori cerebrali

Un giovane sta affrontando una sfida singolare, pedalando circa 5.000 chilometri con una cargo bike. La sua missione nasce da un intervento chirurgico eseguito mentre era sveglio a causa di una diagnosi di tumore cerebrale. Partito con l’obiettivo di raggiungere Istanbul, il suo percorso prevede diverse tappe lungo il tragitto. La sua avventura coinvolge anche la narrazione di come il trattamento abbia influenzato la sua vita e la sua volontà di portare avanti questa impresa.

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