5.000 km in cargo bike | la sfida di un giovane per i tumori cerebrali
Un giovane sta affrontando una sfida singolare, pedalando circa 5.000 chilometri con una cargo bike. La sua missione nasce da un intervento chirurgico eseguito mentre era sveglio a causa di una diagnosi di tumore cerebrale. Partito con l’obiettivo di raggiungere Istanbul, il suo percorso prevede diverse tappe lungo il tragitto. La sua avventura coinvolge anche la narrazione di come il trattamento abbia influenzato la sua vita e la sua volontà di portare avanti questa impresa.
? Domande chiave Come ha trasformato un intervento chirurgico da sveglio in una missione?. Quali tappe percorrerà la sua cargo bike per raggiungere Istanbul?. Come può una donazione su HelloAsso finanziare una tesi di dottorato?. Chi sono i ricercatori che Raphaël incontrerà lungo il cammino?.? In Breve Percorso da Rennes a Istanbul via Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Serbia, Macedonia, Bulgaria.. Fondi raccolti tramite HelloAsso finanzieranno una tesi di dottorato in neuro-oncologia per l'associazione ARTC.. Diagnosi nel 2020 dopo crisi epilettica con interventi chirurgici, chemioterapia e due sessioni di protonoterapia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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