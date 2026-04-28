Un oscillatore all’avanguardia per il Meyer | la solidarietà de La forza di Gio accelera la ricerca sui tumori cerebrali

Da corrieretoscano.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha installato un nuovo oscillatore di ultima generazione, un dispositivo unico in Italia. Questa apparecchiatura è stata possibile grazie al sostegno di La forza di Gio, organizzazione che ha contribuito a finanziare l'acquisto. La nuova tecnologia mira a velocizzare i progetti di ricerca genetica sui tumori cerebrali pediatrici, consentendo avviamenti più rapidi degli studi scientifici.

L'associazione nata in memoria del piccolo Giovanni ha consegnato un macchinario di ultima generazione, unico a livello nazionale, al polo pediatrico fiorentino FIRENZE – L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze si dota di una nuova apparecchiatura scientifica, un unicum a livello nazionale, destinata a imprimere un’importante accelerazione ai tempi di avvio delle ricerche genetiche focalizzate sui tumori cerebrali. Si tratta di un oscillatore di ultima generazione, consegnato ufficialmente alla struttura sanitaria grazie a una campagna di raccolta fondi organizzata dall’associazione La forza di Gio. A prendere in carico la strumentazione è stata l’intera squadra di medici e biologhe coordinata dal dottor Iacopo Sardi, attuale responsabile dell’Unità di neuro oncologia del polo fiorentino.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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