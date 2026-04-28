Un oscillatore all’avanguardia per il Meyer | la solidarietà de La forza di Gio accelera la ricerca sui tumori cerebrali

L'ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha installato un nuovo oscillatore di ultima generazione, un dispositivo unico in Italia. Questa apparecchiatura è stata possibile grazie al sostegno di La forza di Gio, organizzazione che ha contribuito a finanziare l'acquisto. La nuova tecnologia mira a velocizzare i progetti di ricerca genetica sui tumori cerebrali pediatrici, consentendo avviamenti più rapidi degli studi scientifici.

L'associazione nata in memoria del piccolo Giovanni ha consegnato un macchinario di ultima generazione, unico a livello nazionale, al polo pediatrico fiorentino FIRENZE – L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze si dota di una nuova apparecchiatura scientifica, un unicum a livello nazionale, destinata a imprimere un’importante accelerazione ai tempi di avvio delle ricerche genetiche focalizzate sui tumori cerebrali. Si tratta di un oscillatore di ultima generazione, consegnato ufficialmente alla struttura sanitaria grazie a una campagna di raccolta fondi organizzata dall’associazione La forza di Gio. A prendere in carico la strumentazione è stata l’intera squadra di medici e biologhe coordinata dal dottor Iacopo Sardi, attuale responsabile dell’Unità di neuro oncologia del polo fiorentino.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un oscillatore all’avanguardia per il Meyer: la solidarietà de La forza di Gio accelera la ricerca sui tumori cerebrali Notizie correlate Salerno all’avanguardia: neurochirurgia non invasiva per tumori cerebrali, si opera dalla palpebraA Salerno, l’Università degli Studi di Salerno e l’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona – Scuola Medica... All'ospedale Meyer un nuovo piano operatorio all’avanguardia per la chirurgia sui piccoli pazienti / FOTOSi tratta di un piano operatorio in carbonio di ultima generazione dedicato alla chirurgia spinale per eseguire interventi chirurgici sulla colonna...