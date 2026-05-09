Zona Santa Croce intervento ' in economia' del Comune per restituire decoro a un' area rimasta nel degrado per anni

Nella zona Santa Croce, il Comune di Fabriano ha portato a termine un intervento di restauro dell’area pedonale situata lungo la strada, che da vent’anni si trovava in condizioni di abbandono, con erbacce e scarsa illuminazione. L’intervento è stato realizzato utilizzando risorse locali e senza ricorrere a procedure complesse di appalto. L’obiettivo era recuperare lo spazio e migliorare l’aspetto della zona.

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FABRIANO - L'area pedonale a margine della strada in zona Santa Croce, rimasta per vent'anni in stato di abbandono tra erbacce, buio e degrado, è stata recuperata dal Comune di Fabriano con un intervento eseguito interamente "in economia". Il risultato è un nuovo percorso pedonale, creato.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Ci pensano i volontari a restituire dignità e decoro all'area absidale del DuomoProseguono le attività di valorizzazione dell’area absidale della Basilica Cattedrale di Messina, avviate da Puli-AMO Messina in collaborazione con...