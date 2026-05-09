Offida si prepara ad accogliere un intenso fine settimana all’insegna del ciclismo con il passaggio del " Giro delle Marche in Rosa " e della 17ª edizione della " Gran Fondo San Benedetto del Tronto ". Per consentire il regolare svolgimento delle gare e garantire la sicurezza degli atleti e degli spettatori, è prevista la sospensione temporanea della circolazione lungo le strade coinvolte dai percorsi di gara. Le limitazioni saranno in vigore oggi e domani nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 17. Durante le chiusure sarà consentito il transito esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai veicoli autorizzati al seguito delle competizioni. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla giornata di domenica 10 maggio, quando si svolgerà la 17ª Gran Fondo San Benedetto del Tronto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Weekend di ciclismo, ecco come cambia la viabilità a Offida

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