Volley la Querzoli ospita la corazzata Osimo per puntare al podio

Sabato 9 maggio alle 17:30, al Pala Romiti, si terrà l’incontro tra la Querzoli Volley Forlì e la La Nef Re Salmone Osimo, nella penultima giornata della stagione regolare. La partita rappresenta una sfida importante per le formazioni in corsa per un piazzamento tra le prime posizioni della classifica. La tribuna sarà aperta per assistere alla gara tra le due squadre di alto livello.

Tutto pronto per l’ultimo atto della stagione regolare; sabato 9 maggio, alle 17:30, la cornice del Pala Romiti ospiterà la sfida d’alta quota tra la Querzoli Volley Forlì e la La Nef Re Salmone Osimo. Non è una partita come le altre, con Forlì attualmente quarta forza del campionato che scenderà.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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