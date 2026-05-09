Si è conclusa la stagione dell’Invicta in serie B di volley, con i giovani guidati da Rolando che hanno disputato l'ultima partita senza Pellegrino, squalificato. La squadra ha ormai raggiunto la salvezza e non ha più obiettivi da perseguire. La partita di oggi ha segnato la fine del campionato per questa formazione, che si prepara a concludere la stagione senza ulteriori impegni ufficiali.

Senza lo squalificato Pellegrino e senza più obiettivi – vista la salvezza conquistata – oggi si chiude il campionato dell’ Invicta in serie B. per il ventiseiesimo e ultimo turno del girone E i grossetani di Fabrizio Rolando (foto) alle 17.30 saranno sul campo del Castelfranco di sotto. Gara che non ha nulla da chiedere alla stagione dei maremmani oramai salvi e senza obiettivi di classifica, se non quello di finire nel miglior modo possibile. I pisani però devono vincere ad ogni costo per non rischiare di essere risucchiata nella sfida play out. Assente per la squadra maremmana, Gianluca Pellegrino, squalificato, con coach Rolando che dovrà studiare un nuovo sestetto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley. I giovani di Rolando chiudono senza Pellegrino

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