Domenica sera, la Juventus si presenterà con Vlahovic in campo dal primo minuto nella partita contro il Lecce. Questa decisione segna un cambiamento importante per la formazione, che si prepara a affrontare un match cruciale in chiave europea. Il rendimento del giocatore e il modo in cui l'assetto della squadra si modifica con il suo ritorno titolare sono al centro dell'attenzione, mentre i numeri stagionali dell'attaccante indicano un ruolo determinante nel rendimento complessivo.

Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Juventus, sorpresa a Lecce: Koopmeiners e Boga in pole per partire dall’inizio, Spalletti valuta due esclusioni eccellenti Como in Europa al Mapei: quando le italiane hanno dovuto “emigrare” per giocare le coppe. Dall’Atalanta a casi quasi dimenticati Mourinho: «Mi piacciono tanto i calciatori di questa Inter, ma nessuno di loro avrebbe giocato nella mia squadra del Triplete» Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vlahovic torna titolare e cambia volto alla Juventus: i suoi numeri stagionali e cosa succede con il numero 9 in campo

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro

Notizie correlate

Vlahovic pronto a tornare titolare: come cambia la Juventus con il serbo in campo dal primo minuto. L’analisidi Luca FiorettiVlahovic pronto a tornare titolare contro il Lecce per ritrovare i gol necessari a blindare la qualificazione alla prossima Champions...

Leggi anche: Juventus, Vlahovìc torna titolare contro il Genoa

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il bomber col futuro in bilico: Vlahovic torna titolare nella Juve, fra obiettivo Champions e interessi di mercato; Juve, gioca Vlahovic e torna titolare 160 giorni dopo; Vlahovic, un gol per il rinnovo: ma la Juventus avrebbe bisogno di un vero attaccante top; Spalletti: Voglio una reazione contro il Lecce. Vlahovic? Può tornare titolare, su Openda ho sbagliato.

Juventus, Vlahovic torna titolare dopo 160 giorni: Spalletti si affida al serbo per la corsa ChampionsJuventus, Vlahovic torna titolare dopo 160 giorni: Spalletti si affida al serbo per la corsa Champions La Juventus si gioca tutto a Lecce e Luciano Spalletti sceglie di ripartire da Dusan Vlahovic. tuttojuve.com

Juventus-Lecce, è l’ora di Vlahovic: Spalletti rilancia il serbo per la corsa ChampionsJuventus-Lecce, è l’ora di Vlahovic: Spalletti rilancia il serbo per la corsa Champions La Juventus si gioca una fetta decisiva della stagione contro il Lecce. tuttojuve.com

#Juventus aggrappata a #Vlahovic: torna titolare dopo 160 giorni x.com