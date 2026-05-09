Vlahovic torna titolare e cambia volto alla Juventus | i suoi numeri stagionali e cosa succede con il numero 9 in campo
Domenica sera, la Juventus si presenterà con Vlahovic in campo dal primo minuto nella partita contro il Lecce. Questa decisione segna un cambiamento importante per la formazione, che si prepara a affrontare un match cruciale in chiave europea. Il rendimento del giocatore e il modo in cui l'assetto della squadra si modifica con il suo ritorno titolare sono al centro dell'attenzione, mentre i numeri stagionali dell'attaccante indicano un ruolo determinante nel rendimento complessivo.
Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Juventus, sorpresa a Lecce: Koopmeiners e Boga in pole per partire dall’inizio, Spalletti valuta due esclusioni eccellenti Como in Europa al Mapei: quando le italiane hanno dovuto “emigrare” per giocare le coppe. Dall’Atalanta a casi quasi dimenticati Mourinho: «Mi piacciono tanto i calciatori di questa Inter, ma nessuno di loro avrebbe giocato nella mia squadra del Triplete» Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro
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