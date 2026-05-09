Visita al cimitero monumentale della villetta di parma

Una visita al cimitero monumentale della Villetta a Parma permette di ammirare un luogo che rappresenta un pezzo importante della storia locale. Il cimitero, creato come dono di Maria Luigia alla città, si presenta come una vasta area ricca di monumenti e lapidi che riflettono il passato della comunità. Situato nella zona della Villetta, questo cimitero si distingue per la sua architettura e per il ruolo che ha avuto nel tempo come spazio di memoria.

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Il Cimitero della Villetta è un'imponente testimonianza del passato di Parma, dono di Maria Luigia alla città. Qui riposano numerosi personaggi illustri, come Niccolò Paganini, Pietro Barilla, Carlo Alberto Dalla Chiesa e Paola Borboni, le cui storie ci affascinano. Attraverso un percorso.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Visita al Cimitero monumentale di Verona«Anticipo la Festa della Repubblica proponendo una passeggiata nel Cimitero monumentale di Verona per visitare alcune delle tante tombe di militari e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Visita guidata al Cimitero Monumentale - Lombardia Segreta - eventi; Cimitero Monumentale di Milano: un viaggio tra arte, storia e memoria con ANAP Confartigianato Cremona; Visita notturna al cimitero monumentale di Chieti con il Fai; Cimitero Monumentale del Verano. Eventi culturali primavera 2026. Cimitero Monumentale di Bergamo, sei visite guidate gratuite da giugno a novembreÈ il programma di Arte e architettura nel Cimitero di Bergamo, il ciclo di appuntamenti promosso dai Servizi Cimiteriali in calendario da giugno a novembre 2026. ecodibergamo.it Staglieno delle Meraviglie, visita narrata al Cimitero MonumentaleSabato 9 maggio 2026, alle ore 14, presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, è in programma la visita narrata Staglieno delle Meraviglie. mentelocale.it #Francobollo celebrativo di Europa 2026. @IPZS @mimit_gov Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: filatelia.poste.it x.com