Violenza sessuale a bordo del treno Arriva la condanna bis per Ferlazzo
Un uomo è stato condannato nuovamente per aver commesso violenza sessuale a bordo di un treno, dove si trovava insieme a una studentessa. Secondo le accuse, avrebbe toccato le sue parti intime. La vicenda ha portato a una doppia condanna, confermando la responsabilità dell’uomo per i fatti contestati. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha analizzato le prove presentate.
Accusato di aver toccato le parti intime di una studentessa che era in treno con lui e di aver cercato di baciarla, è stato condannato ieri il 36enne salernitano Filippo Ferlazzo, già condannato a 24 anni per l’omicidio dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, ucciso a mani nude in mezzo alla strada il 29 luglio del 2022, in corso Umberto I a Civitanova. Ferlazzo, difeso dall’avvocato Roberta Bizzarri, era sotto accusa per violenza sessuale davanti al tribunale di Napoli, dove l’altro ieri si è celebrato il processo con il rito abbreviato. L’episodio era avvenuto nel pomeriggio del 30 novembre 2018, intorno alle 14.15, a bordo di un treno regionale Napoli-Portici-Salerno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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