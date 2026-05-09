Violenza sessuale a bordo del treno Arriva la condanna bis per Ferlazzo

Un uomo è stato condannato nuovamente per aver commesso violenza sessuale a bordo di un treno, dove si trovava insieme a una studentessa. Secondo le accuse, avrebbe toccato le sue parti intime. La vicenda ha portato a una doppia condanna, confermando la responsabilità dell’uomo per i fatti contestati. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha analizzato le prove presentate.

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Accusato di aver toccato le parti intime di una studentessa che era in treno con lui e di aver cercato di baciarla, è stato condannato ieri il 36enne salernitano Filippo Ferlazzo, già condannato a 24 anni per l’omicidio dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, ucciso a mani nude in mezzo alla strada il 29 luglio del 2022, in corso Umberto I a Civitanova. Ferlazzo, difeso dall’avvocato Roberta Bizzarri, era sotto accusa per violenza sessuale davanti al tribunale di Napoli, dove l’altro ieri si è celebrato il processo con il rito abbreviato. L’episodio era avvenuto nel pomeriggio del 30 novembre 2018, intorno alle 14.15, a bordo di un treno regionale Napoli-Portici-Salerno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale a bordo del treno. Arriva la condanna bis per Ferlazzo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Aggressione sessuale sul treno, un?altra condanna per Ferlazzo: la violenza nel 2018, inflitti 16 mesi all?assassino di Alika a Civitanova Violenza sessuale aggravata: dopo la condanna a sei anni arriva l'arrestoE' stato riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale aggravata, condannato con una sentenza diventata definitiva. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Violenza sessuale a bordo del treno. Arriva la condanna bis per Ferlazzo; Arrestato il dj Mario Borghesi: deve scontare una condanna a oltre 4 anni per violenza sessuale e maltrattamenti; Palpeggia giovane donna sull'autobus: 68enne scoperto a passeggio nel centro di Viterbo; Denunciato 68enne per palpeggiamenti a bordo di un autobus. Violenza sessuale sul pullman notturno: Palpeggiata dal passeggero accantoBOLOGNA – I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno denunciato il presunto responsabile di una violenza sessuale avvenuta di notte a bordo di un pullman. È successo nelle prime ore di ... bologna.repubblica.it Aggressione sessuale sul treno, un’altra condanna per Ferlazzo: la violenza nel 2018, inflitti 16 mesi all’assassino di Alika a CivitanovaCIVITANOVA Un anno e quattro mesi per violenza sessuale. È la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a Filippo Ferlazzo, l’uomo che ... msn.com La violenza sessuale viene utilizzata come arma di guerra e come strumento di annientamento psicologico e sociale. Ne parliamo con Olesya Tataryn, presidente dell’Associazione Italia–Ucraina MAIDAN. di @_ClaudiaConte x.com