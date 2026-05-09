Clemente Mastella ha commentato il caso Santamaria, affermando che se avesse voluto fare soldi avrebbe agito diversamente in passato. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di discussione più ampia riguardante la vicenda giudiziaria. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle accuse o sulle procedure in corso, ma il politico ha voluto chiarire la sua posizione senza approfondire aspetti legali o personali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Clemente Mastella si sbottona un po’ più del solito sul caso Santamaria. Il leader di Noi di Centro, intervenuto ad Avellino in occasione della presentazione della lista del partito per le prossime elezioni amministrative, è tornato sulla vicenda rispondendo alle domande dei giornalisti. Compulsato sull’inchiesta, Mastella ha replicato: “Hanno arrestato un dirigente, non sta scritto da nessuna parte che fosse il mio capo di gabinetto. Certo, mi dispiace”. Parole che arrivano dopo giorni di polemiche politiche e attacchi incrociati. Il sindaco di Benevento, però, ha colto l’occasione anche per contrattaccare il Partito Democratico, rilanciando accuse nei confronti dei dem campani.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Caso Santamaria, Mastella: “Se volevo far soldi li facevo negli anni passati”

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