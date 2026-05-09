Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 20 | 25

Da romadailynews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:25 del 9 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni segnalate da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sulle condizioni delle strade e sulla circolazione in tempo reale, con indicazioni utili per chi si sposta in zona. I dati vengono comunicati attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità per informare gli utenti sulla situazione attuale della viabilità.

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