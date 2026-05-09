Alle ore 20:25 del 9 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni segnalate da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sulle condizioni delle strade e sulla circolazione in tempo reale, con indicazioni utili per chi si sposta in zona. I dati vengono comunicati attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità per informare gli utenti sulla situazione attuale della viabilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma Teramo rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Togliatti E Fiorentini in direzione della tangenziale est Tuttavia permane chiuso il nodo di missione sulla stessa tangenziale per il traffico proveniente dal raccordo anulare ripercussioni di traffico con code a partire da Fiorentini nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina un nuovo incidente la causa delle auto in coda tra Castel Romano e Spinaceto Roma infine sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Si procede a.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 20:25

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