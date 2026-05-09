Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 9 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata dall'Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso le ultime informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo indicazioni utili per chi si sposta in questa fascia oraria. L’aggiornamento si inserisce in un servizio regolare di monitoraggio e comunicazione sulle condizioni della viabilità locale.

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