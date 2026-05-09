Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 19 | 10
Alle ore 19:10 del 9 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata dall'Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso le ultime informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo indicazioni utili per chi si sposta in questa fascia oraria. L’aggiornamento si inserisce in un servizio regolare di monitoraggio e comunicazione sulle condizioni della viabilità locale.
Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il grande raccordo anulare rimosso l'incidente in carreggiata interna ora per traffico intenso code a tratti tra la Casilina e l'appia in carreggiata esterna hot in coda tra la Roma Fiumicino e la via del Mare più avanti code a tratti tra le uscite Ardeatine diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo stavolta per incidente si sta in coda tra Togliatti E Fiorentini direzione centro più avanti a causa di un ulteriore sinistro avvenuto in tangenziale est al momento è chiuso il nodo di missione...🔗 Leggi su Romadailynews.it
Notizie correlate
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove teniamo per di coda per un...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 19 | 10.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il grande raccordo anulare ... romadailynews.it
Cinghiali a Roma, ora cambia tutto: accordo Regione-Campidoglio e interventi entro 48 oreRegione Lazio e Roma Capitale firmano l’accordo sui cinghiali: interventi entro 48 ore, sicurezza, tutela del territorio e contrasto alla PSA. ilquotidianodellazio.it
Via libera al nuovo piano contro i cinghiali a Roma: Regione Lazio e Campidoglio hanno firmato un accordo per aumentare controlli e interventi nelle aree più critiche della città. Almeno 150 operazioni in un anno e tempi di risposta entro 48 ore: l’obiettivo è facebook
#Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com