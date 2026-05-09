Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 9 maggio 2026, la rete di viabilità di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso un nuovo servizio informativo riguardante le condizioni del traffico e le eventuali criticità sulla rete stradale della regione, offrendo dati in tempo reale agli automobilisti.

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