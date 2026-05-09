Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 9 maggio 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade, con aggiornamenti in tempo reale per gli automobilisti e i pendolari. Nessuna comunicazione specifica o dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a eventuali incidenti o lavori in corso.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sulla Nettunense traffico tornato regolare tra via della Meccanica e via genio civile in direzione Anzio permangono invece i disagi legati agli incidenti avvenuti sulla via del mare e sulla statale Pontina si sta in coda rispettivamente tra Acilia e Vitinia e da Castel Romano a Castel di Decima in entrambi i casi in direzione Roma Inoltre per traffico intenso sempre verso la capitale hot in coda sulla diramazione Roma Sud all'altezza di Fiano Romano passiamo agli eventi oggi allo Stadio Olimpico di Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 16:25 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione per gli eventi nella ... romadailynews.it Cinghiali a Roma, ora cambia tutto: accordo Regione-Campidoglio e interventi entro 48 oreRegione Lazio e Roma Capitale firmano l’accordo sui cinghiali: interventi entro 48 ore, sicurezza, tutela del territorio e contrasto alla PSA. ilquotidianodellazio.it #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com