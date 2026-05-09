Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 9 maggio 2026, il servizio di infomobilità di Astral, la società regionale che gestisce la rete di trasporto, ha segnalato problemi di viabilità sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma. La comunicazione riguarda una situazione di traffico rallentato o limitato in quella zona, senza ulteriori dettagli su cause o interventi in corso.

Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra diramazione Roma Sud mentre l'interno fine l'amore lentamente tra cacciavite Salaria all'altezza della A24 più avanti traffico Pontina sul tratto Urbano della A24 Code in entrata tra Portonaccio e la tangenziale mentre in direzione la violenta all'altezza di Tor Cervara cosa tratti per traffico intenso sulla cassa te l'ho già te la Giustizia nei due sensi e code per traffico intenso Anche sulla Cristoforo Colombo Trani Di Mezzocammino vedi malachini verso Ostia per gli eventi allo stadio Olimpico ore 18 incontro di calcio tra Lazio Inter.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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