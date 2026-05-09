Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 9 maggio 2026, un nuovo servizio di infomobilità è stato avviato sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma, gestito dall'Astral. La segnalazione riguarda un aggiornamento sulla viabilità regionale, senza specificare eventuali disagi o interventi in corso. L'iniziativa mira a migliorare la comunicazione sulle condizioni del traffico lungo questa arteria.

Astral infomobilità nuovo servizio della regione Lazio sulla carreggiata esterna del raccordo tra Roma sud e mentre andiamo rallentamenti tacca servizi Salaria all'altezza della A24 è più avanti tra te e Pontina Urbano della A24 rallentamenti in entrata tra Portonaccio e la tangenziale mentre il raccordo si rallenta all'altezza di Tor Cervara cosa tratti poi per traffico intenso sulla cassa te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi e per gli eventi allo stadio Olimpico oggi alle ore 18 incontro di calcio tra Lazio Inter limitazioni al traffico in tutta la zona del centro sportivo già diverse ore prima del calcio d'inizio a Federico Di Lernia altre info mobilità per ora è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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