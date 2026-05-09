Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 di oggi, il servizio di infomobilità di Astral Regione Lazio segnala un incidente sulla Pontina. L’incidente ha causato decessi e ha coinvolto più veicoli. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni, con i soccorritori sul posto al lavoro per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La polizia e le autorità sono presenti per le operazioni di accertamento e gestione dell’emergenza.

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Astral infomobilità servizio della regione Lazio per incidente con i morti sulla Pontina all'altezza di Pomezia direzione euro si transita carreggiata ridotta code a tratti poi sulla carreggiata esterna del raccordo tra Pontina e diramazione Roma Sud mentre sul tratto Urbano della A24 abbiamo rallentamenti in entrata tra c'è la tangenziale cosa tratta e poi per traffico intenso sulla Cassia tra loggiato e la Giustiniana mi presenti Infine per gli eventi allo stadio Olimpico oggi alle ore 18 incontro di calcio tra Lazio e Inter limitazione al traffico in tutta la zona dell' sportivo già diverse ore prima del calcio d'inizio da Federico delle Nazioni fu mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 11:25 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione per gli eventi nella ... romadailynews.it Cinghiali a Roma, ora cambia tutto: accordo Regione-Campidoglio e interventi entro 48 oreRegione Lazio e Roma Capitale firmano l’accordo sui cinghiali: interventi entro 48 ore, sicurezza, tutela del territorio e contrasto alla PSA. ilquotidianodellazio.it #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com