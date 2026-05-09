Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 08 | 40

Da romadailynews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime ore del 9 maggio 2026, il servizio di informazione sulla viabilità regionale segnala traffico regolare sul raccordo anulare e sulle principali arterie di Roma e del Lazio. Nessuna congestione o incidente viene riportato lungo le arterie monitorate, permettendo una circolazione senza particolari rallentamenti nelle prime ore della mattina. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale.

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