Il pilota di Formula 1 ha annunciato l’intenzione di dedicarsi alle competizioni GT3 a partire dal 2026, lasciando temporaneamente il Circus. La decisione arriva in un momento in cui il regolamento tecnico previsto per il prossimo anno mira a ridefinire le caratteristiche delle vetture, influenzando le scelte dei piloti e le strategie delle squadre. Questa scelta segna un cambiamento nella carriera del pilota, che punta a competere in una nuova categoria di gare automobilistiche.

? Punti chiave Perché Verstappen sta abbandonando la Formula 1 per le gare GT3?. Come influisce il regolamento tecnico del 2026 sulle scelte del pilota?. Quale ruolo gioca il Balance of Performance nel successo di Verstappen?. Cosa accadrà al prestigio della F1 se i campioni migreranno nel GT?.? In Breve Obiettivo 24 ore del Nürburgring a fine maggio 2026 con il team Winward.. Vittoria precedente con Chris Lulham e Ferrari 296 GT3 sulla Nordschleife.. Stephane Ratel evidenzia parità tecnica GT3 rispetto ai regolamenti Formula 1.. Verstappen ha testato Nissan Z GT500 a Fuji nel marzo di quest'anno.. Max Verstappen punta alla leggendaria corsa dei 24 ore del Nürburgring a fine maggio 2026, accelerando il suo percorso nel mondo delle competizioni GT3 dopo le recenti esperienze sulla Nordschleife.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verstappen sfida la F1: il piano per dominare le gare GT3 nel 2026

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