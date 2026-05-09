A Genova si è verificato un episodio che ha coinvolto due persone che hanno rivolto insulti a un militare alpino, chiamandolo “guerrafondaio”. Durante l’alterco, il militare si è accasciato a terra a causa di un malore. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e ha portato alla sospensione delle tensioni tra i presenti. Non ci sono state altre conseguenze o feriti riportati.

Altro che molestie, altro che donne insidiate dagli Alpini radunati a Genova. Un brutto episodio ha visto protagonisti due giovinastri, un uomo e una donna, pseudo-pacifisti, che a Brignole hanno aggredito a parole un alpino cardiopatico in arrivo per l’Adunata nazionale, gridandogli “guerrafondaio!”. Ne è nato un alterco, finito male, malissimo, data l’età dell’alpino preso di mira dalle assurde accuse dei ragazzi, accasciatosi al suolo e poi finito in ospedale. I due giovani, invece, si sono dati alla fuga. Genova, alpino colto da infarto dopo essere stato accusato. L’alpino, di 61 anni, dopo essersi accasciato al suolo, è stato portato in codice giallo al San Martino, poi dimesso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vergogna a Genova. Due “pacifisti” insultano un alpino: “Guerrafondaio!”. Lui si accascia per un malore

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Crema, malore in strada: 38enne si accascia e muoreNonostante il rapido intervento del personale medico del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Malore improvviso, si accascia mentre passeggia: è grave in ospedaleL’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile a Pontoglio, dove un uomo di 66 anni è stato colto da un malore improvviso ed è caduto...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Genova, un altro attacco agli Alpini. Il nuovo cartello alimenta le polemiche: Una vergogna; Scontri post Carrarese-Spezia: domiciliari con braccialetto elettronico per i due Ultras ancora in carcere.

Applausi ma anche urla di vergogna per Draghi a GenovaRoma, 9 feb. (askanews) – Applausi ma anche urla di un paio di contestatori all’arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo San Giorgio – sede dell’autorità portuale – a Genova, dove ha ... affaritaliani.it