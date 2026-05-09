Vegetazione che ostruisce la visibilità al Lido Riccio un residente cerca di fare pulizia

Da chietitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un residente si sta occupando di rimuovere la vegetazione che limita la visibilità all’incrocio tra contrada Feudo e la strada statale Adriatica, situato nel Lido Riccio. La vegetazione cresce lungo il bordo della carreggiata e ostacola il campo visivo degli automobilisti che si avvicinano all’incrocio. La segnalazione è stata inviata alle autorità competenti per intervenire sulla questione.

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Gentile redazione, con la presente desidero segnalare una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza stradale nella zona del Lido Riccio, in corrispondenza dell’incrocio tra contrada Feudo e la strada statale Adriatica. La vegetazione presente ai lati della strada è cresciuta in modo tale.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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