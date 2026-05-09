Vegetazione che ostruisce la visibilità al Lido Riccio un residente cerca di fare pulizia

Un residente si sta occupando di rimuovere la vegetazione che limita la visibilità all’incrocio tra contrada Feudo e la strada statale Adriatica, situato nel Lido Riccio. La vegetazione cresce lungo il bordo della carreggiata e ostacola il campo visivo degli automobilisti che si avvicinano all’incrocio. La segnalazione è stata inviata alle autorità competenti per intervenire sulla questione.

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