Italo Leali ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA), definendola un vero inferno in terra. Ha chiesto al Papa di intervenire per aiutare i malati italiani affetti da questa malattia, sottolineando la difficoltà nel mantenere la lucidità mentale durante il progressivo peggioramento fisico. La conversazione si è concentrata sulle necessità dei pazienti e sulla richiesta di attenzione del Papa verso questa condizione.

? Punti chiave Come può la lucidità mentale restare intatta durante il declino fisico?. Cosa ha chiesto Italo Leali al Papa per i malati italiani?. Perché la ricerca sulla SLA è ostacolata dagli interessi economici?. Come reagiranno le istituzioni alla promessa fatta dal Pontefice?.? In Breve Italo Leali è accompagnato da Maria Teresa Verdinelli, Alessia, Ludovica e Deborah Della Porta.. La patologia colpisce seimila persone in Italia e decine di migliaia nel mondo.. L'aspettativa di vita post diagnosi è stimata tra i tre e i cinque anni.. Il Papa ha donato prodotti di Tuscia Jazz legati al territorio viterbese.. Durante l’udienza privata avvenuta alle ore 12 di questa mattina in Vaticano, Italo Leali ha descritto la sclerosi laterale amiotrofica come un vero e proprio inferno in terra davanti a papa Leone XIV.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaticano, Leali al Papa: «La SLA è un vero inferno in terra»

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