Il Papa ha aperto il nuovo anno giudiziario in Vaticano, sottolineando che uno Stato senza giustizia non può essere considerato tale. Durante l’evento, ha pronunciato queste parole in un discorso ufficiale, evidenziando l'importanza della giustizia come fondamento della convivenza statale. L’occasione ha visto presenti giudici e autorità ecclesiastiche, che hanno ascoltato il messaggio del Papa.

“Lo Stato in cui non si ha la giustizia non è uno Stato’”. Papa Leone XIV apre il suo primo Anno giudiziario davanti al Tribunale del Vaticano e cita Sant’ Agostino: ‘’’Senza la giustizia non si può amministrare lo Stato; è impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia. L’atto che si compie secondo diritto si compie certamente secondo giustizia ed è impossibile che si compia secondo il diritto l’atto che si compie contro la giustizia. Lo Stato in cui non si ha la giustizia non è uno Stato. La giustizia infatti è la virtù che distribuisce a ciascuno il suo. Dunque non è giustizia dell’uomo quella che sottrae l’uomo stesso al Dio vero ’”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Papa apre l’anno giudiziario in Vaticano: “Non c’è uno Stato vero senza la giustizia”

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