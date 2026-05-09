Valtur ko in Gara 2 ma la serie non è finita | appuntamento a Brindisi Serve solo la vittoria

Brindisi ha vinto la seconda partita contro Verona, portandosi avanti nella serie. Dopo una vittoria all’ultimo secondo nella gara precedente, i padroni di casa hanno dominato fin dall’inizio anche questa volta, mantenendo il comando del gioco e arrivando a un punteggio di 2-0. La squadra ospite ha subito un’altra sconfitta e ora la serie si deciderà nella prossima partita da giocare a Brindisi.

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