Treno merci esce dai binari sulla linea Verona-Bologna | ritardi fino a 290 minuti cancellazioni e percorsi alternativi saltando stazioni

VERONA - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Verona-Bologna per l'uscita dei binari di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e Nogara avvenuto intorno alle 12.15 di oggi, lunedì 23 febbraio. Fortunatamente non si registrano feriti e le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Ritardi e cancellazioni Notevoli sono invece i ritardi alla circolazione. I treni, infatti, stanno percorrendo itinerari alternativi registrando rallentamenti e cancellazioni fino anche a 290 minuti. Alcuni convogli passeggeri salteranno delle fermate tra cui le stazioni come Verona Porta Nuova e Peschiera del Garda. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

