Valanga Farage sul voto oltre destra e sinistra È l’inizio arriviamo

In Inghilterra si sono svolte le elezioni amministrative con una vittoria schiacciante per il partito che ha ottenuto più di 1.200 consiglieri su oltre 5.000 in gioco, distribuiti su 136 consigli locali. Mentre i risultati definitivi sono ancora in fase di elaborazione, i dati parziali indicano un successo significativo. Un leader politico ha commentato la vittoria come l'inizio di un nuovo capitolo, con un richiamo a superare le tradizionali divisioni tra destra e sinistra.

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