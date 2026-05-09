Valanga Farage sul voto oltre destra e sinistra È l’inizio arriviamo
In Inghilterra si sono svolte le elezioni amministrative con una vittoria schiacciante per il partito che ha ottenuto più di 1.200 consiglieri su oltre 5.000 in gioco, distribuiti su 136 consigli locali. Mentre i risultati definitivi sono ancora in fase di elaborazione, i dati parziali indicano un successo significativo. Un leader politico ha commentato la vittoria come l'inizio di un nuovo capitolo, con un richiamo a superare le tradizionali divisioni tra destra e sinistra.
Incontestabile vincitore nelle amministrative in Inghilterra, con più di 1200 consiglieri aggiudicati sugli oltre 5000 per cui si votava il rinnovo, spalmati su 136 consigli locali (un dato parziale in attesa dei numeri definitivi). Secondo posto nelle politiche del Galles, dietro gli indipendentisti di Plaid Cymru che, per la prima volta dall'istituzione del parlamento nel 1999, soppiantano il Labour come primo partito. Come previsto da analisti e sondaggisti, Reform UK di Nigel Farage trionfa nelle elezioni amministrative di giovedì, confermando di essere la principale forza del Paese. Un risultato atteso, per il quale rimane da capire se...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Una raccolta di contenuti
Si parla di: Elezioni locali in Inghilterra: trionfa Farage. Crollo Labour, Starmer: Non mi dimetto; Il ribaltone britannico: l’Inghilterra punisce Starmer, Farage vola.