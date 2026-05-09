Us Livorno dal nodo allenatore al futuro dei giocatori | conferenza stampa di Esciua in diretta dalle 18.30
Alle ore 18.30, il presidente del Livorno terrà una conferenza stampa in diretta dalla città. La discussione riguarderà la situazione dell’allenatore, il futuro dei giocatori e dei dirigenti. Esciua è tornato in città nelle ultime ore, e affronterà questi temi durante l’incontro con i giornalisti. La conferenza si svolgerà in un momento di aggiornamenti sulla gestione della squadra.
Dal nodo allenatore al futuro dei giocatori e dei dirigenti. Il presidente del Livorno, Joel Esciua, rientrato in città in queste ore, parlerà alle 18.30 di sabato 9 maggio nella sala stampa dell’Armando Picchi.Tante le vicende delle quali sarà chiamato a discutere, dai contratti in scadenza.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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