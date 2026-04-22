A Milano si tiene questa mattina la prima conferenza nazionale dedicata a “Sostenibilità e giornalismo responsabile”, promossa da un ente di settore. La conferenza si svolge in occasione della Giornata mondiale della Terra e vede la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore mediatico. L’evento, che comincia alle 9:30, si concentra su temi legati alla comunicazione ambientale e alla responsabilità dei media.

(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale della Terra, CONAI promuove la prima conferenza nazionale “Sostenibilità e giornalismo responsabile”. L'appuntamento è a Milano, presso Palazzo Emilio Turati, con inizio alle ore 9.30 e conclusione prevista alle 13.30. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di mettere al centro una questione sempre più rilevante: il ruolo dell'informazione nella transizione ecologica. In un contesto in cui i temi ambientali sono costantemente presenti nel dibattito pubblico e nell'agenda mediatica, diventa fondamentale interrogarsi sulla qualità del racconto giornalistico. Capita che la sostenibilità venga trattata con approcci semplificati, polarizzanti o fortemente emotivi, che rischiano di compromettere la comprensione dei fenomeni e la fiducia dei cittadini.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Milano la prima conferenza nazionale Sostenibilità e giornalismo responsabile - Diretta dalle 9:30

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