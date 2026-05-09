UnoMattina in Famiglia fa tappa a Sapri | riflettori Rai sulla città della Spigolatrice

Da salernotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasmissione UnoMattina in Famiglia si trasferisce a Sapri, una città nota per la figura della Spigolatrice. La troupe del programma, condotto da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, sarà presente nella località la prossima settimana. Le telecamere si fermeranno per realizzare un servizio che si focalizza sul patrimonio territoriale, sulle tradizioni locali e sull’identità della comunità.

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Le telecamere di UnoMattina in Famiglia arrivano nella città della Spigolatrice. La prossima settimana, infatti, la troupe del programma di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli sarà a Sapri per realizzare un servizio dedicato al territorio, alle sue tradizioni e alla sua identità.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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