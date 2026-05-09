UnoMattina in Famiglia fa tappa a Sapri | riflettori Rai sulla città della Spigolatrice

La trasmissione UnoMattina in Famiglia si trasferisce a Sapri, una città nota per la figura della Spigolatrice. La troupe del programma, condotto da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, sarà presente nella località la prossima settimana. Le telecamere si fermeranno per realizzare un servizio che si focalizza sul patrimonio territoriale, sulle tradizioni locali e sull’identità della comunità.

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