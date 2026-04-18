Riflettori sulla città Streaming tv e produzioni

Lucca continua a consolidare il suo ruolo nel settore dell’audiovisivo, attirando l’attenzione di produzioni televisive e cinematografiche. La città ospita regolarmente eventi e progetti legati a questa realtà, che coinvolgono attori, registi e tecnici provenienti da diversi paesi. Le riprese e le registrazioni si svolgono in varie location locali, contribuendo a rafforzare il legame tra il territorio e il settore delle produzioni audiovisive.

Lucca si conferma sempre più protagonista nel panorama audiovisivo nazionale e internazionale. In queste settimane la città sarà al centro di un vero e proprio “poker” di produzioni tra televisione, streaming e grandi eventi mediatici, a testimonianza della sua crescente attrattività come location d’eccellenza. Mentre non si è ancora spenta l’eco dei casting per la selezione di comparse della serie internazionale di Netflix che sarà girata (mille gli aspiranti che si sono presentati ai provini, nella foto), il Comune annuncia altre importanti novità. La prossima settimana prenderanno infatti il via le riprese di Linea Verde Italia, il noto programma di RaiUno in onda il sabato alle 12.🔗 Leggi su Lanazione.it

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