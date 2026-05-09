Un’Europa di Pace e Libertà

Oggi si celebra la giornata dell’Europa, un momento che ricorda l’importanza dell’Unione nel mantenere pace e libertà nel continente. La ricorrenza cade nel giorno in cui si evidenzia la necessità di affrontare con determinazione le sfide attuali. La presenza di questa data nel calendario europeo sottolinea il ruolo dei paesi membri nel promuovere stabilità e collaborazione tra le nazioni.

Oggi, 9 maggio, ricorre la giornata dell’Europa. La nostra Unione è più che mai necessaria per le sfide che abbiamo davanti, ma serve coraggio. Gli Stati Uniti a guida Trump, e i loro alleati, stanno gettando benzina sul fuoco di conflitti già in essere da decenni e stanno perseguendo la loro agenda che vuole sostituire definitivamente l’ordine multilaterale delle relazioni internazionali con la propria filosofia e visione nazionalista del mondo: l’affermazione cruda della legge del più forte. Questo tipo di destra che si è affermata in America, e anche in molti paesi europei, non si pone solo l’obbiettivo di favorire grandi interessi e poteri economici spesso oligopolistici, bensì punta apertamente a sgretolare tutte le costruzioni politiche nazionali e internazionali che per decenni hanno favorito democrazia, dialogo e diplomazia.🔗 Leggi su Tpi.it

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Celebriamo i valori di pace, unità e cooperazione che sono il fondamento dell’Ue. Rinnoviamo il nostro impegno a costruire un’ #Europa più vicina ai cittadini, che sappia coniugare crescita, sicurezza e coesione, affrontando con responsabilità le sfide globali. x.com

E se l'Europa non fosse mai realmente entrata in tempo di pace dopo il 1945 reddit