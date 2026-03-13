Un nuovo azionista si aggiunge alla scena di Ferretti Group, con Biglari Holdings che ha acquistato il 3,4% delle azioni. L’ingresso della holding americana modifica gli equilibri nel capitale sociale della società. La notizia arriva in un momento di attesa per le prossime mosse nel settore. La partecipazione di Biglari Holdings rappresenta ora una presenza significativa all’interno della struttura azionaria.

Un nuovo giocatore si inserisce nella complessa partita per il controllo di Ferretti Group, con l’ingresso della holding americana Biglari Holdings che ha acquisito il 3,4% del capitale sociale. Questa mossa si aggiunge al già acceso scontro tra i cinesi di Weichai Group e il miliardario ceco Karel Komàrek, in una corsa per il rinnovo del consiglio di amministrazione previsto a maggio. Il quartier generale dell’azienda rimane saldamente ancorato a Forlì, cuore pulsante di un colosso della nautica di lusso che ospita marchi storici come Riva, Pershing e Wally. Mentre la società madre opera attraverso diverse filiali nei settori energia, assicurazioni e media, la partecipazione azionaria segna un punto di svolta nelle manovre di Borsa attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biglari entra in Ferretti: il 3,4% che cambia gli equilibri

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