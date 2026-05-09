Una bimba e la Pantera | il dialogo che incanta a Como VIDEO

A Como, una scena insolita ha attirato l'attenzione di passanti e spettatori. Una bambina si è fermata davanti a un'auto della Polizia di Stato, una “Pantera”, e ha iniziato a parlare con essa come se fosse un personaggio reale. Il momento ha suscitato sorrisi e curiosità tra chi ha assistito alla scena, rendendo la giornata un po' più leggera e divertente.

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