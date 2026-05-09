Una bimba e la Pantera | il dialogo che incanta a Como VIDEO
A Como, una scena insolita ha attirato l'attenzione di passanti e spettatori. Una bambina si è fermata davanti a un'auto della Polizia di Stato, una “Pantera”, e ha iniziato a parlare con essa come se fosse un personaggio reale. Il momento ha suscitato sorrisi e curiosità tra chi ha assistito alla scena, rendendo la giornata un po' più leggera e divertente.
E chi lo dice che le auto non parlano? A Como, in una scena semplice ma capace di strappare un sorriso, la piccola Hoara si è fermata davanti a una “Pantera” della Polizia di Stato, dando vita a un dialogo tanto immaginario quanto sorprendente. Un incontro speciale Nell’immagine la bambina è accovacciata davanti all’auto di servizio, come se stesse ascoltando e rispondendo a una voce invisibile. Un momento spontaneo, fatto di curiosità e fantasia, che trasforma una vettura in un’amica con cui parlare. La magia dei più piccoli Nel suo mondo, la “Pantera” non è solo un mezzo delle forze dell’ordine, ma una presenza viva, capace di comunicare. Un gioco che racconta lo sguardo autentico dei bambini, dove tutto può prendere vita e diventare occasione di relazione.🔗 Leggi su Feedpress.me
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Una bimba e la Pantera: il dialogo che incanta a Como VIDEOA Como un tenero scambio tra la piccola Hoara e una vettura della Polizia di Stato diventa un momento di stupore e sorrisi ... gazzettadelsud.it
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7 maggio 1996: i #Pantera pubblicano "The Great Southern Trendkill". Ottavo album dei Pantera, il disco esibisce un suono estremamente aggressivo e lacerante, forse il più violento tra quelli prodotti dal quartetto. x.com
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