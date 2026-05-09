Un quarto di secolo sulla panchina della Nazionale Il ct Campagna fissa gli obiettivi olimpici verso Los Angeles Oggi servono giocatori bravi veloci e intelligenti Il mio Settebello si merita un oro

Dopo più di venticinque anni sulla panchina della nazionale di pallanuoto, con un breve periodo in Grecia, il commissario tecnico ha annunciato gli obiettivi per le prossime Olimpiadi di Los Angeles. Durante una conferenza stampa, ha sottolineato la necessità di atleti veloci, tecnici e con una buona intelligenza in acqua. Ha anche espresso la convinzione che la squadra si meriti un oro, facendo riferimento alla lunga esperienza maturata in questa disciplina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oltre venticinque anni sulla stessa panchina con un piccolo intermezzo in Grecia. Un lasso di tempo incredibile se si pensa a come cambiano velocemente le cose nel mondo dello sport. Eppure Alessandro "Sandro" Campagna, allenatore del Settebello, è sempre resiliente o meglio è sempre stato in grado di rispondere con i fatti (e con i titoli) ciclo dopo ciclo. Perché la pallanuoto, per lui, è sempre stata qualcosa di personale, viscerale e unico. Vissuta con passione, prima in acqua da protagonista e poi sul bordo piscina a impartire ordini ai suoi ragazzi. Che significa essere uno degli CT più longevi di sempre? "E’ una grande responsabilità, nella vita non mi ha regalato mai niente nessuno, quindi me la sono conquistata a fior di risultati.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un quarto di secolo sulla panchina della Nazionale Il ct Campagna fissa gli obiettivi olimpici verso Los Angeles "Oggi servono giocatori bravi, veloci e intelligenti». "Il mio Settebello si merita un oro» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giochi olimpici di Los Angeles, da oggi al via la vendita dei bigliettiAGI - Comincia la corsa ai biglietti per i Giochi olimpici estivi di Los Angeles 2028 (LA28). Vela, Tita-Banti pronti a ripartire: i bicampioni olimpici del Nacra 17 verso Los Angeles 2028Roma – Il Circolo Canottieri Aniene – in stretta comunione con il Gruppo Webuild, suo storico partner per le attività nel settore della vela olimpica... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un quarto di secolo sulla panchina della Nazionale Il ct Campagna fissa gli obiettivi olimpici verso Los Angeles Oggi servono giocatori bravi, veloci e intelligenti. Il mio Settebello si merita un oro; FAST & FURIOUS torna a Cannes per un Midnight Screening cult; L’action roguelite Savara arriva su console il 20 Maggio; Nintendo Switch 2 supera i 19,8 milioni, Switch vola oltre i 155 milioni. Un quarto di secolo sulla panchina della Nazionale Il ct Campagna fissa gli obiettivi olimpici verso Los Angeles Oggi servono giocatori bravi, veloci e intelligenti». Il mio ...Oltre venticinque anni sulla stessa panchina con un piccolo intermezzo in Grecia. Un lasso di tempo incredibile se si ... quotidiano.net Gli Oscar lasciano Hollywood e si trasferiscono a Downtown Los Angeles nel 2029Gli Oscar traslocano da Hollywood dopo quasi un quarto di secolo. A partire dal 2029, la cerimonia si trasferirà dal Dolby Theatre sulla Walk of Fame al Peacock Theater, nel centro di Los Angeles, ... corriere.it I 100 anni di Marilyn, a Los Angeles all'asta i suoi segreti. In un libro e lettere Arthur Miller su perché fallì il matrimonio #ANSA x.com Posti nascosti Los Angeles reddit