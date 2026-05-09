Un laboratorio all' Infernetto per stoccare hashish e cocaina sequestrati 1,5 quintali di droga
Nella zona dell’Infernetto è stato individuato un laboratorio dedicato alla preparazione e allo stoccaggio di droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 150 chili tra hashish e cocaina. Le forze dell’ordine hanno trovato all’interno del locale sostanze già suddivise in panetti e strumenti utili alla lavorazione. L’indagine prosegue per identificare eventuali complici e il percorso di distribuzione.
Un quintale e mezzo fra hashish e cocaina. Un vero e proprio laboratorio della droga scoperto sul litorale romano. Il deposito in uno stabile all'Infernetto. In manette due uomini di 37 e 29 anni. A interrompere i loro affari le forze dell'ordine.Deposito della droga all'InfernettoL’attività.🔗 Leggi su Romatoday.it
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