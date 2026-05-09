Un laboratorio all' Infernetto per stoccare hashish e cocaina sequestrati 1,5 quintali di droga

Nella zona dell’Infernetto è stato individuato un laboratorio dedicato alla preparazione e allo stoccaggio di droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 150 chili tra hashish e cocaina. Le forze dell’ordine hanno trovato all’interno del locale sostanze già suddivise in panetti e strumenti utili alla lavorazione. L’indagine prosegue per identificare eventuali complici e il percorso di distribuzione.

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