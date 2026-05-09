Ultima Generazione | Assolti i tre attivisti per l’azione agli Uffizi Resta la maxi-multa da 20 mila euro a testa

Il Tribunale di Firenze ha assolto ieri tre attivisti di Ultima Generazione, coinvolti in un'azione presso il Museo degli Uffizi il 13 febbraio 2024. La sentenza riguarda esclusivamente l’assoluzione per l’episodio, mentre resta valida una maxi-multa di 20 mila euro a testa. I tre erano stati accusati di aver compiuto un’azione legata a una protesta presso il celebre museo fiorentino.

Ieri il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione per l’azione compiuta il 13 febbraio 2024 al Museo degli Uffizi. I tre – Giacomo, Tommaso e Giordano, difesi dall’avvocato Dell’Aquila – erano finiti a processo dopo aver applicato con scotch di carta alcune immagini.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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