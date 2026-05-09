Turrini ed Ercoli dialogano sulla filosofia di Vasco Rossi

Nella seconda giornata di ‘Popsophia’, Turrini ed Ercoli hanno discusso della filosofia di Vasco Rossi, concentrandosi sull’immagine dell’“anima fragile” che collega le vecchie e nuove generazioni. La conversazione ha toccato temi legati alla musica e alla cultura pop, evidenziando come le riflessioni dell’artista siano state interpretate nel tempo. L’evento si è svolto con un pubblico interessato a comprendere il ruolo di Vasco Rossi nel panorama culturale italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui