Turrini ed Ercoli dialogano sulla filosofia di Vasco Rossi

Da ilrestodelcarlino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda giornata di ‘Popsophia’, Turrini ed Ercoli hanno discusso della filosofia di Vasco Rossi, concentrandosi sull’immagine dell’“anima fragile” che collega le vecchie e nuove generazioni. La conversazione ha toccato temi legati alla musica e alla cultura pop, evidenziando come le riflessioni dell’artista siano state interpretate nel tempo. L’evento si è svolto con un pubblico interessato a comprendere il ruolo di Vasco Rossi nel panorama culturale italiano.

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Da Chat Gpt a Vasco Rossi: ‘l’anima fragile’ delle vecchie e nuove generazioni è al centro della seconda giornata di ‘Popsophia’. Il festival entra nel vivo con il primo dei philoshow, in programma questa sera (ore 21,15) al Teatro delle Muse di Ancona, dedicato alla ‘filosofia di Vasco Rossi’ e alla sua anima inquieta. Sarà un vero e proprio tuffo (profondo) nell’universo del Blasco. Sul palco il giornalista Leo Turrini e la filosofa Lucrezia Ercoli, direttrice artistica della manifestazione, guideranno il pubblico dentro i brani più intensi e malinconici dell’autore di ‘Un senso’, accompagnati dall’ensemble musicale Factory e dalla regia video di Riccardo Minnucci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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