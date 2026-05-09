Truffa ed estorsione arrestato un 42enne | ai domiciliari per quasi 3 anni

Nella serata del 5 maggio, i carabinieri di Ferentino hanno arrestato un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di espiazione pena. La condanna riguarda reati di truffa ed estorsione e prevede il regime di detenzione domiciliare, dove si troverà per quasi tre anni. L’arresto si è concluso con il trasferimento dell’uomo presso la propria abitazione.

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