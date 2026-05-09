Truffa del falso impiegato di banca due denunciati

Da frosinonetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani campani, di 20 e 25 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Ausonia per truffa in concorso, al termine di un’indagine durata diverse settimane. Gli investigatori hanno ricostruito le modalità con cui i due individui avevano messo in atto una truffa sfruttando il falso incarico di impiegato di banca. Le indagini hanno portato all’identificazione e alla denuncia dei sospettati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al termine di una lunga e articolata attività investigativa, i carabinieri della stazione di Ausonia hanno denunciato a piede libero due giovani campani, di 20 e 25 anni, accusati di truffa in concorso. L’indagine è partita dopo la denuncia di un cittadino rimasto vittima di un raggiro messo in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Palermo: maxi truffa bancaria, tre denunciati

Video Palermo: maxi truffa bancaria, tre denunciati

Notizie correlate

Truffa ai Carabinieri: l’impiegato di banca salva 1400 euroUn tentativo di truffa ai danni di una cliente è stato bloccato lunedì a Sandigliano, presso la filiale della Banca di Asti, grazie all’intervento...

Truffa del falso carabiniere per derubare anziana a Sansepolcro, due arrestiArezzo, 1 aprile 2026 – Si sono finti carabinieri per introdursi in casa di un'anziana e rubarle gioielli e preziosi, per un valore di 40mila euro,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Truffe online, il broker Paolo: È bastato il clic di un impiegato e un’azienda ha perso 300mila euro; Falso maresciallo al telefono, tentata truffa sventata: due donne arrestate a Lanciano; Truffa con doppio raggiro a Montallegro, finti carabiniere e impiegato delle Poste svuotano il conto a una pensionata; Poppi, truffa dei finti carabinieri sventata: due arresti e refurtiva restituita a una 68enne.

truffa del truffa del falso impiegatoTruffe online, il broker Paolo: È bastato il clic di un impiegato e un’azienda ha perso 300mila euroIl caso emblematico illustrato dal cesenate Golinucci che ha assistito la società danneggiata da un attacco hacker e ha ottenuto il risarcimento integrale. L’esca è spesso il falso messaggio di una b ... ilrestodelcarlino.it

Cos’è la truffa del Ceo e cosa fare per non cascarciI cyber criminali si spacciano per Ceo e inducono i sottoposti a disporre bonifici urgenti o a rivelare dati sensibili. Una truffa che si sviluppa in diversi ... repubblica.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.