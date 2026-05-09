Truffa del falso impiegato di banca due denunciati

Due giovani campani, di 20 e 25 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Ausonia per truffa in concorso, al termine di un’indagine durata diverse settimane. Gli investigatori hanno ricostruito le modalità con cui i due individui avevano messo in atto una truffa sfruttando il falso incarico di impiegato di banca. Le indagini hanno portato all’identificazione e alla denuncia dei sospettati.

Al termine di una lunga e articolata attività investigativa, i carabinieri della stazione di Ausonia hanno denunciato a piede libero due giovani campani, di 20 e 25 anni, accusati di truffa in concorso. L’indagine è partita dopo la denuncia di un cittadino rimasto vittima di un raggiro messo in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Palermo: maxi truffa bancaria, tre denunciati

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