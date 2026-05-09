Truffa del falso impiegato di banca due denunciati

Da frosinonetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un’indagine approfondita, i carabinieri di Ausonia hanno denunciato due giovani campani, di 20 e 25 anni, con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di un’istituzione bancaria. L’attività investigativa ha portato all’identificazione dei due uomini, che sono stati ascoltati e ora rispondono di reati in concorso. La vicenda si è conclusa con le denunce a piede libero dei due soggetti coinvolti.

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Al termine di una lunga e articolata attività investigativa, i carabinieri della stazione di Ausonia hanno denunciato a piede libero due giovani campani, di 20 e 25 anni, accusati di truffa in concorso. L’indagine è partita dopo la denuncia di un cittadino rimasto vittima di un raggiro messo in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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09.05.2026 AUSONIA: FALSO IMPIEGATO DI BANCA, DENUNCIATI PER TRUFFA

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