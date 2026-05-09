Truffa del falso impiegato di banca due denunciati

Dopo un’indagine approfondita, i carabinieri di Ausonia hanno denunciato due giovani campani, di 20 e 25 anni, con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di un’istituzione bancaria. L’attività investigativa ha portato all’identificazione dei due uomini, che sono stati ascoltati e ora rispondono di reati in concorso. La vicenda si è conclusa con le denunce a piede libero dei due soggetti coinvolti.

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Al termine di una lunga e articolata attività investigativa, i carabinieri della stazione di Ausonia hanno denunciato a piede libero due giovani campani, di 20 e 25 anni, accusati di truffa in concorso. L’indagine è partita dopo la denuncia di un cittadino rimasto vittima di un raggiro messo in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 09.05.2026 AUSONIA: FALSO IMPIEGATO DI BANCA, DENUNCIATI PER TRUFFA Notizie correlate Truffa ai Carabinieri: l’impiegato di banca salva 1400 euroUn tentativo di truffa ai danni di una cliente è stato bloccato lunedì a Sandigliano, presso la filiale della Banca di Asti, grazie all’intervento... Argomenti più discussi: Truffa del falso impiegato di banca, due denunciati; Ausonia - Truffa del falso impiegato di banca: due giovani denunciati; Ausonia (FR) – Truffa del falso impiegato di banca, denunciati due giovani campani; Ausonia (FR): truffa del falso impiegato di banca, arrestati due giovani per frode. ? Attenzione ai falsi funzionari INPS! Sono in corso dei tentativi di truffa presso il domicilio degli utenti. Ricordiamo che l’Istituto non invia il proprio personale nelle abitazioni dei cittadini Il vademecum: rb.gy/v21hep Inps Comunica - x.com x.com