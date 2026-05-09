Trieste segreta curiosa e misteriosa | i tour lungo le zone meno conosciute della città

Da triesteprima.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trieste nasconde angoli poco conosciuti che svelano aspetti meno noti della città. Attraverso visite guidate si esplorano zone con testimonianze architettoniche, culturali e religiose poco frequentate, offrendo un’immagine diversa del centro urbano. Questi percorsi permettono di scoprire spazi e dettagli che spesso sfuggono al visitatore comune, rivelando un lato nascosto e affascinante di Trieste.

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Un percorso alla scoperta della Trieste più segreta, attraverso testimonianze architettoniche, culturali e religiose che raccontano il volto meno noto della città. La visita guidata svela storie, aneddoti e curiosità di una Trieste nascosta, vissuta e attraversata per secoli da popoli, credenze e.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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