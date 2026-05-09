Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Trevi con l’accusa di aver aggredito la propria partner, provocandole una rottura dell’omero durante un episodio di violenza legato alla gelosia. La donna è riuscita a scappare dalle violenze in casa e ha poi segnalato le aggressioni alle forze dell’ordine. Le indagini hanno rilevato precedenti episodi di controllo e comportamenti violenti nei confronti della stessa donna.

? Punti chiave Come ha fatto la donna a fuggire dalle botte in casa?. Quali altri episodi di controllo avevano segnalato le indagini?. Chi ha soccorso la vittima durante la fuga in strada?. Perché il tribunale ha disposto subito il braccialetto elettronico?.? In Breve Aggressioni sistematiche iniziate mesi prima con controllo del cellulare e insulti.. Vittima soccorsa da un passante e portata al pronto soccorso di Foligno.. Diagnosi medica per la donna: contusioni multiple e frattura all'omero.. Tribunale di Spoleto impone domiciliari con braccialetto elettronico al 44enne.. Gli agenti di Foligno hanno arrestato un uomo di 44 anni in seguito a un provvedimento del Tribunale di Spoleto che impone i domiciliari con braccialetto elettronico per maltrattamenti e lesioni gravi avvenuti a Trevi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trevi, arrestato il 44enne: botte e omero rotto per gelosia

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