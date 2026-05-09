Treno merci deraglia vicino all’autostrada | i vagoni pieni di gas infiammabile!
Nel primo pomeriggio, nei pressi di Mantova, nella zona di Valdaro, si è verificato il deragliamento di tre vagoni di un treno merci. I vagoni, carichi di propilene, sono usciti dai binari vicino all’autostrada A22. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e sono state adottate misure di sicurezza a causa della presenza di gas infiammabile. La situazione ha causato disagi al traffico e l’intervento delle autorità locali.
Momenti di forte apprensione nel pomeriggio alle porte di Mantova, nella zona di Valdaro, dove tre vagoni di un treno merci carichi di propilene sono deragliati nei pressi dell’autostrada A22. Le cisterne facevano parte di un convoglio composto da 18 vagoni diretto alla Tcf Rosignoli e, secondo le prime informazioni, si sarebbero improvvisamente inclinate su un lato durante il transito. La situazione ha immediatamente fatto scattare l’allarme, soprattutto per la natura del materiale trasportato. Il propilene, infatti, è un gas altamente infiammabile e il rischio di eventuali perdite o incendi ha imposto l’intervento rapido dei soccorritori specializzati.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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