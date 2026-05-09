Treno merci deraglia vicino all’autostrada | i vagoni pieni di gas infiammabile!

Nel primo pomeriggio, nei pressi di Mantova, nella zona di Valdaro, si è verificato il deragliamento di tre vagoni di un treno merci. I vagoni, carichi di propilene, sono usciti dai binari vicino all’autostrada A22. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e sono state adottate misure di sicurezza a causa della presenza di gas infiammabile. La situazione ha causato disagi al traffico e l’intervento delle autorità locali.

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