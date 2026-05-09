Il cantante, figlio di Gianni Morandi, è stato visto in compagnia di una modella e tiktoker italo-tibetana. Dopo la fine della relazione con la sua ex storica, si sarebbe frequentando con questa nuova persona. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali e non ci sono conferme ufficiali sulla natura di questa frequentazione. La notizia circola sui social e sui media di gossip.

Il mondo dei social e della musica è in fermento per la presunta relazione tra Tredici Pietro, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2026, e la modella Dolma Lisa Dorijee. Sebbene i due abbiano cercato di mantenere il massimo riserbo, gli indizi raccolti dai fan iniziano ad accumularsi: dopo essere stati avvistati in atteggiamenti complici al concerto di Frah Quintale all’Unipol Forum, i due sono apparsi insieme anche al recente release party di Diss Gacha. La prova regina, però, risale a qualche settimana fa, quando alcune storie Instagram hanno mostrato la creator nella casa in collina del rapper, suggerendo addirittura un incontro già avvenuto con la famiglia Morandi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tredici Pietro è di nuovo innamorato? Lei sarebbe una modella e tiktoker italo-tibetana

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