tre fratelli un pallone e un destino la famiglia albertini si racconta

Tre fratelli, un pallone e una storia di famiglia. La vicenda si svolge tra ricordi di un passato semplice e momenti di vita condivisi, dove il calcio rappresentava un gioco quotidiano tra le mura di casa. La famiglia Albertini ha deciso di raccontare la propria esperienza, offrendo uno sguardo diretto su un legame che si è tramandato nel tempo attraverso il calcio di strada.

Il calcio, prima di diventare un’industria di riflettori e stadi gremiti, è un battito sordo che rimborsa contro il muro di un cortile. È da questo suono primordiale che ha preso vita la sedicesima edizione di ’Sport con gioia’, trasformando il teatro di Pietracuta in un altare della memoria e dei valori. Sul palco, intrecciati come le maglie di una rete ben tesa, i fratelli Alessio, Demetrio e Gabriele Albertini hanno dato vita a un’inedita sinfonia familiare, raccontando come un semplice pezzo di cuoio possa diventare la bussola di un’intera esistenza. Un’atmosfera d’altri tempi. Don Alessio, il fratello maggiore, ha rotto il ghiaccio con l’ironia di chi ha saputo coniugare la fede con il campo: "Il pallone lo sapevo trattare bene, poi una chiamata dall’alto mi ha convocato in seminario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Foto 1.: Porta della camera da Letto Genitoriale fotografata da mio Padre di spalle alla mia aperta, in uno scatto del 2004 da Lui voluto (ero tornata a casa). Foto 2.: La stanza dei miei Tre Fratelli. Riflessa la porta del "bagno rosa". Foto 3.: ricordo di passeggiate x.com

Fratelli che condividono la stanza reddit